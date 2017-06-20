На Львівщині чоловіка судитимуть за десять безжальних ударів ножем

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції у Львівській області завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження щодо мешканця Львівщини за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Останній, в лютому 2017 року знаходячись біля магазину «Винничанка» у місті Винники, під час розпиття спиртних напоїв та суперечки з місцевим мешканцем, умисно наніс потерпілому 10 ударів ножем в різні ділянки тіла. В результаті спричинених тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

В подальшому, обвинувачений, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, втік з місця події. Однак, в ході проведення слідчих (розшукових) дій був затриманий та йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Зазначимо, що за вчинений злочин убивці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області