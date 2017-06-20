На Чернігівщині депутата підозрютть у скоєнні ДТП із пораненими

На Чернігівщині депутата підозрютть у скоєнні ДТП із пораненими

22:30 20.06.2017
На Чернігівщині депутата підозрютть у скоєнні ДТП із пораненими

Під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом  порушення правил  безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідством установлено, що у серпні 2015 року депутат, керуючи автомобілем на нерегульованому перехресті в смт. Куликівка здійснив наїзд на велосипедиста, яких рухався у попутному напрямку, наслідок чого потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Особисто прокурором області депутату повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Наразі слідство триває.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 286 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

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