На Запоріжжі суд заарештував підозрюваного у нападі на поліцейського

Запорізькою місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом завдання патрульному поліцейському тілесних ушкоджень.

Завдяки злагодженій роботі Запорізької місцевої прокуратури №3 та Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, встановлено особу, яка 09.06.2017, приблизно о 19 годині знаходячись поряд з будинком № 4 по вул. Руставі в м. Запоріжжя, спричинила тяжкі тілесні ушкодження інспектору роти №1 батальйону №1 Управління патрульної поліції у місті Запоріжжі старшому лейтенанту поліції, у вигляді тяжкої черепно-мозкової травми, вдавленого перелому правої скроневої області, забою головного мозку 2 ступеня, забійної рана обличчя.

Слідством встановлено, що цей же зловмисник також вимагав 4 тис. грн. та 25 блоків цигарок у громадянина К. на виклик якого і прибули патрульні поліцейські.

Злодієм виявився раніше судимий 27-річний громадянин З., мешканець міста Запоріжжя, який окрім вимагання та нападу на поліцейських «відзначився» ще і пограбуванням кількома днями раніше.

Процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 громадянину З. повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.345, ч.2 ст.186, ч.2 ст.189 КК України. Закінчення досудового слідства обвинуваченому доведеться чекати під вартою.

За вчинені злочини зловмиснику загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області