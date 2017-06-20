На Харківщині підозрюваний у вбивстві перерізав собі горло

Дергачівська місцева прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Пісоцького, 19 червня до правоохоронців звернулася мешканка с. Слатіно. Вона повідомила, що виявила у себе в будинку мертвого чоловіка. Його тіло було сховане у дивані.

"У ході досудового розслідування встановлено, що напередодні 37-річний підозрюваний у вбивстві запросив до себе у гості 39-річного товариша. Разом зі співмешканкою господаря вони вживали алкоголь. Через деякий час жінка пішла спати. Чоловіки залишилися вдвох. Між ними виник конфлікт у ході якого хазяїн кілька разів вдарив товариша ножем у шию та побив кулаками по голові. Коли зрозумів, що останній не подає ознак життя, сховав тіло та втік", - розповів В. Пісоцький.

Під час затримання оперативниками зловмисник вихопив з кишені ніж та порізав собі горло. Його доставили до лікарні. Від отриманих ушкоджень він помер.

Наразі першочергові слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини події.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області