У Миколаєві засуджено прихильників фейкової "народної республіки"

Інгульський районний суд Миколаєва за матеріалами Служби безпеки України виніс обвинувальні вироки п’яти членам антиукраїнського угрупування за посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави, підтримку терористичної «новоросії» та пропаганду так званої «миколаївської народної республіки».

Зловмисники у 2015 році за завданням російських спецслужб готували серію пропагандистських акцій напередодні святкування на Миколаївщині Дня Незалежності. Вони мали забезпечити поширення антидержавної друкованої продукції в місцях масового скупчення людей у переддень свята в усіх районах обласного центру.

Під час обшуків у поплічників терористів оперативники спецслужби вилучили саморобні вибухові пристрої, гранати, пістолет-кулемет МР-40, значну кількість набоїв, друковану антидержавну продукцію, спеціальну літературу для диверсійної роботи, а також список проукраїнських активістів регіону.

Рішенням суду двох організаторів групи (один із них колишній посадовець МВС) визнано винними за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України і засуджено до п’яти років позбавлення волі. Ще три учасники групи отримали подібні вироки з випробувальними термінами.

За матеріалами прес-центру СБУ