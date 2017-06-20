СБУ виявила штучне завищення тарифів енергогенеруючими компаніями

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг припинили механізм неефективного використання коштів енергогенеруючими компаніями, що спричиняло штучне зростання тарифів для кінцевих споживачів.

У рамках комплексу заходів із забезпечення енергетичної безпеки країни правоохоронці встановили, що протягом декількох років до тарифів закладалися витрати компаній на реконструкцію та модернізацію енергоблоків теплових електростанцій. При перевірці виконання інвестиційних зобов’язань співробітники спецслужби зафіксували невиконання значних обсягів задекларованих робіт більшістю гравців ринку. Внаслідок чого постійно знижувалася ефективність роботи ТЕС, що давало менеджменту підстави лобіювати необґрунтоване підвищення тарифів.

Співробітники також зафіксували, що деякими компаніями надана документація про нібито виконання модернізаційних робіт на об’єктах, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях. Наразі спецслужба перевіряє інформацію про можливе використання цих грошей на потреби незаконних збройних формувань бойовиків.

СБ України поінформувала керівництво Нацкомісії про виявлені факти невиконання робіт з модернізації електростанцій, що призводило до штучного завищення розцінок на електроенергію. За результатами відповідної перевірки національним регулятором прийнято рішення про повернення теплогенеруючими компаніями коштів на загальну суму 2,9 мільярда гривень, що дозволило запобігти подальшому зростанню тарифів.

За матеріалами прес-центру СБУ