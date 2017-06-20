На Дніпропетровщині у ставку втопився колишній учасник АТО

Близько 18:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового служби 102 про те, що на водоймі поблизу дитячого парку потонув чоловік.

До місця події відразу прибув керівний склад Жовтоводського міського відділу та 5 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, представники поліції, швидкої допомоги та міськвиконкому.

По прибуттю на місце надзвичайної ситуації було з’ясовано, що чоловік 1981 року народження, зі слів відпочивальників, після розпиття алкогольних напоїв, пішов купатися. Перепливаючи водойму, громадянин Л., пірнув у воду на відстані близько 10 метрів від берега і більше не випірнув.

Співробітники Жовтоводського рятувального посту комунального підприємства ВЖРЕО, які забезпечують чергування на даній водоймі, витягли чоловіка на берег та почали надавати йому домедичну допомогу, але на жаль було вже пізно. Потопаючий був учасником АТО. Він інвалід 3 групи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області