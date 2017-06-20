На Запоріжжі під час пожежі на дачі загинула людина

О 10:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території дачної ділянки СОТ «ЗЗРК-2» в м. Дніпрорудне Василівського району, сталася пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили що в дачному будинку горять меблі та домашні речі на площі 12 кв. м. Під час розвідки бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя.

О 10:30 пожежу локалізували, а о 11:20 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 6 вогнеборців.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області