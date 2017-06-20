На Донеччині засуджено винуватця ДТП, в якій тяжко травмувався мотоцикліст

Краматорська місцева прокуратура підтримувала у суді державне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження.

У квітні 2016 року 36-річний чоловік перебуваючи за кермом вантажного автомобіля рухався по проїжджій частині м. Краматорська у напрямку м. Слов’янська. Порушуючи правила дорожнього руху, виконуючи маневр з обгону, скоїв наїзд на мотоцикл. В результаті даної аварії мотоциклісту заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.

Дії водія вантажного автомобілю, який порушив правила безпеки дорожнього руху, кваліфіковані за ч.2 ст. 286 КК України.

Краматорським міським судом чоловіка визнано винним в інкримінованому правопорушенні та засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 3 роки, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області