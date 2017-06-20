У Києві повідомлено про підозру жінці, яка залишила немовля в електричці

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 21-річній уродженці Житомирської області, яка залишила напризволяще своє немовля в вагоні електропоїзда.

Подія сталася 20 квітня поточного року. У цей день жінка, не звертаючись до лікарів та знаходячись за місцем проживання в одному з сіл Попільнянського району Житомирської області, народила дівчинку. За кілька годин після пологів вдягнула дитину та поклала в поліетиленовий пакет. Після цього горе-матір сіла в електропоїзд сполученням "Козятин - Київ" та, залишивши дитину на підлозі вагону, вийшла на одній із найближчих станцій.

На щастя, дівчинку помітив машиніст потяг у, який одразу викликав «швидку допомогу» та правоохоронців. Наразі дитина перебуває під наглядом лікарів, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Дії горе-матері кваліфіковано за ч. 2 ст. 135 КК України (завідоме залишення в небезпеці матір'ю своєї новонародженої дитини). За вчинене їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва