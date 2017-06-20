У Львові затримали підлітка, який у парадному пограбував пенсіонерку

У Шевченківський відділ поліції за допомогою звернулась 68-річна львів’янка. Жінка повідомила, що близько 17:30 у під’їзді будинку по вулиці Джерельній, де вона проживає, на сходовій клітці на неї напав невідомий хлопець, вирвав у неї з рук сумку, у якій були мобільний телефон, гроші у сумі 250 гривень, банківській картки та втік.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до скоєння злочину причетний 16-річний мешканець Закарпаття.

Наразі вирішується питання про його затримання згідно ст.208 КПК України, а також питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області