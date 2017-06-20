На Львівщині породілля викинула немовля у криницю

На Львівщині породілля викинула немовля у криницю

19:00 20.06.2017
На Львівщині породілля викинула немовля у криницю

Близько 16:30 до працівників Бродівського відділення поліції надійшла інформація від медиків міської лікарні про те, що до них з післяпологовою кровотечею поступила 30-річна мешканка міста Броди. Жінку було госпіталізовано.

«Встановлено, що жінка була вагітною, проте на обліку у лікарів не перебувала. Сьогодні зранку, за її словами, вона народила дитину, загорнула її у поліетиленовий пакет та викинула у криницю на своєму подвір’ї. Працівники відділення поліції спільно з рятувальниками вже дістали з криниці тіло новонародженого немовляти без ознак життя»,- розповів начальник Бродівського відділення поліції підполковник поліції Йосип Галицький.

На місці працює слідчо-оперативна група. Буде призначено експертизи, зокрема й судово-медичну, під час якої медики встановлять причину смерті дитини, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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