У Львові буян побив подружжя сусідів всім, що потрапило під руку

У Львові буян побив подружжя сусідів всім, що потрапило під руку

22:00 20.06.2017
У Львові буян побив подружжя сусідів всім, що потрапило під руку

У Шевченківський відділ поліції о 20:30 надійшло анонімне повідомлення про те, що у квартиру одного з будинків по вулиці Промисловій у Львові увірвався зловмисник та побив трьох мешканців.

У подальшому лікарі діагностували у 68-річного мешканця квартири «відкриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки», його 64-річній дружині та 46-річному сину діагнози медики уточнюють.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що у квартиру до потерпілих увірвався 36-річний львів’янин, котрий мешкає у сусідньому будинку.

Тілесні ушкодження мешканцям він наносив тим, що було під руками - табуреткою, праскою та вазою.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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