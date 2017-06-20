На Львівщині під час конфлікту вдарили заточкою сільського голову

На Львівщині під час конфлікту вдарили заточкою сільського голову

13:22 20.06.2017
На Львівщині під час конфлікту вдарили заточкою сільського голову

Як встановили правоохоронці, у місті Новий Калинів на Самбірщині в магазині у 45-річного голови одного з сіл району виник конфлікт з двома братами віком 20 та 21 рік, мешканцями іншого села, котрі перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Під час сварки старший з братів наніс чотири удари «заточкою» опоненту, влучивши, зокрема, йому у шию. Після цього брати втекли з місця події у автомобілі. Потерпілого госпіталізували у Самбірську центральну районну лікарню.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили особи зловмисників – старший з братів, котрий наніс потерпілому поранення, затриманий згідно ст.208 КПК України. за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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