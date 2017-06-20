У Львові літній чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки

Сьогодні, 20 червня, близько шостої ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Широкій з вікна житлового будинку випав чоловік.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що 68-річний львів’янин покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна власної квартири на восьмому поверсі.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області