У Львові літній чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки

У Львові літній чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки

13:42 20.06.2017
У Львові літній чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки

Сьогодні, 20 червня, близько шостої ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Широкій з вікна житлового будинку випав чоловік.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що 68-річний львів’янин покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна власної квартири на восьмому поверсі.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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