Під час ДТП на Волині перекинувся автомобіль, пасажир якого загинув

У Нововолинську на вулиці Дорошенка, близько 18 години, автомобіль «Mitsubishi Galant», за кермом якого перебував 33-річний житель міста Нововолинськ, на швидкості з’їхав із дороги в кювет і перевернувся.

Ймовірно, водій не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням транспортним засобом внаслідок чого автомобіль з’їхав із проїзної частини дороги.

34-річний пасажир, житель Іваничівського району, загинув на місці ДТП. Водія госпіталізували в центральну міську лікарню. В нього, зокрема, виявили відкритий перелом кісток носа та кульшового суглобу.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті, зокрема, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області