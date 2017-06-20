Поліція розслідує загибель чоловіка у Бершадському районі Вінниччини

У селі Красносілка сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув місцевий житель.

Аварія сталась близько 19:00 години по вулиці Некрасова в селі Красносілка. 45-річний водій автомобіля «ЗАЗ» здійснив наїзд на 29-річного пішохода. За попередніми даними слідства, водій легковика рухався з перевищенням швидкості та коли помітив пішохода, який рухався вздовж проїжджої частини, не встиг загальмувати. Внаслідок зіткнення чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні із життям.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено ряд експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області