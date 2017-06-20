На Миколаївщині СБУ викрила потужний конвертаційний центр

На Миколаївщині СБУ викрила потужний конвертаційний центр

14:00 20.06.2017
На Миколаївщині СБУ викрила потужний конвертаційний центр

Діяльність конвертаційного центру, що надавав «послуги» з безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для відшкодування з Державного бюджету, викрила на Миколаївщині Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою.

Зловмисники, які діяли на території Миколаївської, Херсонської, Одеської і Кіровоградської областей, встигли вивести до «тіньового» сектору економіки країни понад 200 мільйонів гривень.

Під час низки обшуків за адресами офісних приміщень злочинної організації та місцями проживання її членів правоохоронці вилучили майже два мільойони гривень готівки, печатки підприємств з ознаками фіктивності, документацію, автотранспорт, комп’ютерну та офісну техніку, що безпосередньо використовувались ділками у протиправних оборудках.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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