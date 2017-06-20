На Донеччині поліція розслідує факт отруєння двох маленьких дітей
На Донеччині поліція розслідує факт отруєння двох маленьких дітей
Виклик до поліції надійшов від диспетчера районного медзакладу, куди звернулася по допомогу родина. Після вжиття невідкладних заходів їх було доправлено на лікування до Маріуполя.
Сім’я з Волновахи відпочивала у курортному населеному пункті разом з двома дітьми 2 і 3 років. Наразі малеча знаходиться в лікарні Маріуполя з підозрою на отруєння щурячою отрутою.
Факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, розпочато перевірку.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області