Поліція Харківщини повідомила подробиці звірячого вбивства та самогубства

19 червня о 15:15 до чергової частини Дергачівського відділу поліції надійшло повідомлення від 34-річної жительки селища Слатине про те, що у її будинку знаходиться тіло товариша.

При виїзді слідчо-оперативної групи на місце події в будинку за вказаною заявницею адресою було виявлено тіло 40-річного місцевого жителя. У загиблого була перерізана шия та пробита голова.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було викрито підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився 37-річний чоловік заявниці, з яким вона останнім часом не проживала і не мала подружніх стосунків.

Правоохоронцями встановлено, що три дні тому колишній чоловік приїхав у гості і застав жінку з новим приятелем. Спочатку в будинку відбувалось застілля, потім після розпивання спиртних напоїв виникла сварка на ґрунті ревнощів. Підозрюваний побив дружину і та втекла у іншу кімнату. Потім вдарив сокирою по голові товариша, схопив кухонного ножа та наніс смертельне поранення потерпілому. Тіло вбитого вирішив сховати та поклав його у диван. Сам з місця події зник. Дружина виявила тіло через 2 дні, коли побачила під диваном кров.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази і направили на експертизу.

Слідчим Дергачівського ВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного, який перебував у Харкові. Під час затримання зловмисник намагався покінчити життя самогубством та наніс собі поранення - перерізав ножем шию. Чоловіка було доставлено до харківської лікарні. Медики намагались врятувати йому життя, але 20 червня він помер.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області