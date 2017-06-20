На Харківщині водія маршрутки вбили просто у транспортному засобі

Працівники поліції проводять всі необхідні розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисників.

19 червня близько 22:45 до Харківського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в селищі Васіщево на трасі знаходиться автобус з увімкненими фарами та запалюванням, а за кермом - водій з ножовими пораненнями в області грудної клітини.

При виїзді на місце події було встановлено особу загиблого. Ним виявився 42-річний мешканець селища Лизогубівка, який працював водієм.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 6 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187(розбій) Кримінального кодексу України.

Встановлюються усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області