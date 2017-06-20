На Харківщині чоловік зарізав співмешканця своєї колишньої дружини

На Харківщині чоловік зарізав співмешканця своєї колишньої дружини

15:20 20.06.2017
На Харківщині чоловік зарізав співмешканця своєї колишньої дружини

До чергової частини надійшло повідомлення від 46-річної місцевої мешканки. Жінка повідомила правоохоронцям, що до її домоволодіння проник колишній чоловік та вбив її співмешканця.

Поліцейські одразу виїхали за вказаною адресою. Як з’ясувалося, підозрюваний розбив молотком вікно, проник до їх помешкання та влаштував сварку. Вона згодом переросла в бійку між чоловіками. Після чого схопив на кухні ніж та наніс 4 удари в область грудної клітини господарю та зник в невідомому напрямку. Від отриманих травм чоловік помер одразу.

Через два дні розшуковці затримали підозрюваного - 42-річного місцевого мешканця, у якого під час проведення огляду виявили речовий доказ.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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