На Харківщині чоловік зарізав співмешканця своєї колишньої дружини

До чергової частини надійшло повідомлення від 46-річної місцевої мешканки. Жінка повідомила правоохоронцям, що до її домоволодіння проник колишній чоловік та вбив її співмешканця.

Поліцейські одразу виїхали за вказаною адресою. Як з’ясувалося, підозрюваний розбив молотком вікно, проник до їх помешкання та влаштував сварку. Вона згодом переросла в бійку між чоловіками. Після чого схопив на кухні ніж та наніс 4 удари в область грудної клітини господарю та зник в невідомому напрямку. Від отриманих травм чоловік помер одразу.

Через два дні розшуковці затримали підозрюваного - 42-річного місцевого мешканця, у якого під час проведення огляду виявили речовий доказ.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області