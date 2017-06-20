На Київщині літнього чоловіка затримали за безжальне вбивство паяльником

На Київщині літнього чоловіка затримали за безжальне вбивство паяльником

15:40 20.06.2017
На Київщині літнього чоловіка затримали за безжальне вбивство паяльником

П’яний літній чоловік приревнував невістку до рідного, прикутого до ліжка, сина. Схопив паяльник для зварювання автомобільних радіаторів та розбив голову 44-річній жінці. Від отриманих проникаючих тілесних ушкоджень вона одразу ж померла.

Затримали «на гарячому» закривавленого жителя с. Бурти співробітники групи реагування патрульної поліції Кагарлицького району. У будинку виявили бездиханне тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

78-річний дід чинив опір співробітникам поліції, а вже під час допиту зізнався у скоєному.

Речові докази вилучено. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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