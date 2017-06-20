На Київщині літнього чоловіка затримали за безжальне вбивство паяльником

П’яний літній чоловік приревнував невістку до рідного, прикутого до ліжка, сина. Схопив паяльник для зварювання автомобільних радіаторів та розбив голову 44-річній жінці. Від отриманих проникаючих тілесних ушкоджень вона одразу ж померла.



Затримали «на гарячому» закривавленого жителя с. Бурти співробітники групи реагування патрульної поліції Кагарлицького району. У будинку виявили бездиханне тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

78-річний дід чинив опір співробітникам поліції, а вже під час допиту зізнався у скоєному.

Речові докази вилучено. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області