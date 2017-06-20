На Київщині підлітки знайшли пістолет і закінчилось все печально

На Київщині підлітки знайшли пістолет і закінчилось все печально

14:27 20.06.2017
На Київщині підлітки знайшли пістолет і закінчилось все печально

Двоє хлопців знайшли пістолет у гаражі і недитяча забава зі зброєю закінчились трагічно – одного з товаришів доправлено до лікарні у тяжкому стані.

Лікарі діагностували 16-річному юнаку травматичне поранення лівого ока та мозкову кому.

На спецлінію «102» поліції Київщини надійшло повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги 16-річному жителю Білої Церкви з приводу травматичного поранення голови. На місце події прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції.

Встановлено, що 15-річний школяр привів друга в гараж свого батька, де вони знайшли захований пістолет «Флобер». Хизуючись зброєю, менший хлопець здійснив постріл і куля влучила товаришу у голову. Після чого він сам викликав швидку медичну допомогу пораненому.

За матерріалами ВК ГУНП у Київській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.