На Житомирщині до дитсадків та лікарень постачали фальсифіковане масло

Протиправне постачання до навчальних, лікувальних і санаторних установ Житомирщини суміші сполук на основі трансжирів невідомого походження під виглядом вершкового масла викрила Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури.

Під час заходів із захисту продовольчої безпеки як елемента критичної інфраструктури регіону правоохоронці з’ясували, що одна із бізнес-структур стала переможцем відкритих торгів на поставку вершкового масла до садочків і шкіл двох районних центрів області, дитячої клінічної лікарні, будинку-інтернату, протитуберкульозних диспансера і санаторія.

Продукція постачалася через фірму-посередника, що власних потужностей для виробництва не має, і закуповувала масло сумнівної якості у двох виробників на Рівненщині і Київщині.

За висновками експертів, вміст жирів тваринного походження у досліджених зразках псевдомасла, взятих із дванадцяти різних закладів, не перевищував 1%, що може зашкодити здоров’ю людей, особливо дітей. Відповідно до вимог ДСТУ масло має бути виготовлено виключно із вершків чи коров’ячого молока.

Наразі відбуваються одночасні санкціоновані обшуки в приміщеннях фігурантів справи у трьох областях України, вилучається фінансово-господарська документація, комп’ютерна техніка і фальсифікована продукція, компоненти для її виготовлення.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження для всебічного документування викритого механізму, який міг призвести до критичного стану із продовольчим забезпеченням уразливих категорій населення.

Перевіряється також можлива причетність до оборудок посадовців державних установ, які за своїми посадовими обов’язками повинні були контролювати постачання підрядником якісних продуктів.

За матеріалами прес-центру СБУ