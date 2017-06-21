На столичному вокзалі житель Рівненщини жорстоко пограбував киянина

Разом зі товаришем він відібрав у киянина гроші, мобільний телефон та куртку. Чоловіка поліція затримала, його спільника розшукують.

До відділу поліції на станції «Київ-Пасажирський» звернувся 57-річний киянин, який розповів, що у підземному переході на території залізничного вокзалу на нього напали двоє невідомих. Один із чоловіків ударив його в обличчя, а інший відібрав 1800 гривень, мобільний телефон і джинсову куртку.

Правоохоронці почали відпрацювання території, у результаті чого затримали 45-річного жителя Рівненської області. Як виявилось, чоловік був раніше засуджений за крадіжку.

У 45-річного зловмисника вилучили гроші, які належать потерпілому.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві