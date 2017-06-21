В одному з київських парків жорстоко побили чоловіка

Подія трапилася на вулиці Славгородській Дарницького району столиці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До правоохоронців Дарницького управління поліції звернувся 37-річний місцевий мешканець і повідомив: коли він відпочивав у парку, у нього виник конфлікт із незнайомцем, який і побив його.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт та до одного року виправних робіт.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб, причетних до побиття чоловіка та їх місцезнаходження.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві