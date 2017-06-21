Трьох бандитів судитимуть на Тернопільщині за люте пограбування пенсіонерки

Кримінальне провадження щодо трьох підозрюваних, причетних до розбійного нападу на 62-річну жительку міста Хоростків Гусятинського району, слідчі Тернопільщини скерували до суду. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Члена львівської банди Сушка, судимого за бандитизм черкащанина та місцевого координатора оперативники Тернопільщини затримали у лютому цього року - одразу після вчинення ними розбійного нападу. Зловмисники серед ночі увірвалися до житла пенсіонерки і шляхом застосування насильства забрали 13000 євро, 1500 доларів США, 3900 гривень, алкогольні напої, мобільні телефони та інші цінності. Вартість втраченого склала понад чотириста тисяч гривень.

22 лютого до чергової частини Гусятинського відділення поліції зателефонував тернополянин і повідомив, що вчинено напад на його бабусю, котра мешкає у Хоросткові. Зі слів заявника, які згодом підтвердила й сама потерпіла, близько десятої години вечора троє невідомих осіб у масках, знявши віконну шибу, проникли до житлового будинку пенсіонерки. Жінка була у спальні, коли нападники увірвалися. Вони зв’язали руки та ноги жертви, накрили обличчя тканиною та стали вимагати кошти, погрожуючи, мовляв, ти сконаєш, але ми візьмемо те, за чим прийшли.

Перелякана пенсіонерка каже, що не зовсім пам’ятає, що з нею тоді відбувалося, адже не раз від сильного хвилювання та стресу втрачала свідомість. Пригадує, що через погрози обпікати тіло розжареною праскою вказала на сховок, де зберігалися кошти. Нещасна попросила води і розв’язати їй руки, які були затягнені пластиковими стяжками. Нападники, вдоволені знахідкою чималої суми, виконали прохання жертви, а вона, скориставшись тим, що банда нишпорила в інших кімнатах, вибралася зі спальні через вікно та стала тікати. Боса, в одній нічній сорочці вона добігла до сусідки, звідки й зателефонувала внукові.

Оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб підозрюваних тривали цілодобово. І вже за декілька днів поліцейським вдалося вийти на слід нападників. З’ясувалося, координатором банди був 44-річний тернополянин. Саме він вказав адресу потерпілої своїм спільникам. Двоє інших - львів’янин та житель Черкас - особи з багатим кримінальним минулим, що вийшли на волю за законом Савченко. 43-річний житель Львова – в минулому член відомої банди Сушка, а 46-річний черкащанин – раніше судимий за бандитизм.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області