У Чернівцях засуджено злодія, який вчинив крадіжку на півмільйона гривень

У Чернівцях засуджено злодія, який вчинив крадіжку на півмільйона гривень

05:00 21.06.2017
У Чернівцях засуджено злодія, який вчинив крадіжку на півмільйона гривень

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури  та залишив у силі вирок суду першої інстанції відповідно до якого буковинця засуджено до 7 років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 (крадіжка вчинена в особливо великих розмірах).

Доведено, що  у  лютому 2016 року 31-річний житель  Сторожинецького району, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, проник в приватне господарство на території м. Чернівці та заволодів майном господарів на загальну суму понад 450 тис. грн.

Першотравневий районний суд м. Чернівці засудив чоловіка до 7 років позбавлення волі.

Утім, з рішенням суду останній не погодився та оскаржив його у вищій інстанції. У апеляційних скаргах він та його захисник просили суд скасувати вирок та закрити кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію державного обвинувача та підтвердив, що висновки районного суду при призначенні покарання були обґрунтованими, а покарання – справедливим.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області

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