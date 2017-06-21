У Києві судитимуть подружжя, яке намагалось ошукати ветерана АТО

Київською місцевою прокуратурою №10 направлено до суду обвинувальний акт відносно подружжя шахраїв, які під приводом сприяння в отриманні житла намагались заволодіти грошовими коштами ветерана АТО.

Так, видаючи себе за представників громадських організацій, які співпрацюють із РНБО України, зловмисники підшуковували осіб, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни і потребували поліпшення житлових умов, та пропонували їм свою допомогу у вирішенні цього питання.

Ввівши в оману 58-річного ветерана АТО, аферисти пообіцяли йому за грошову винагороду у сумі 12 000 доларів США сприяння в отриманні квартири. На підтвердження своїх слів зловмисники надали чоловіку підроблений лист за підписом секретаря РНБО щодо виділення житла ветеранам АТО із відповідним переліком осіб, серед яких було вказано також і його прізвище.

Працівники місцевої прокуратури спільно з СБУ задокументували факт передачі грошових коштів та затримали зловмисників на місці вчинення злочину. Під час обшуків у вказаних осіб вилучили печатки та правовстановлюючі документи громадських організацій, ксерокопії паспортів та інших документів учасників АТО, підроблені накази РНБО про виділення житла військовослужбовцям та інші речові докази.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство) скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва