У Мелітополі наркодилер-невдаха додумався палити у недозволеному місці

Увагу співробітників кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області на проспекті 50-річчя Перемоги привернув чоловік, який палив у невстановленому місці.

Правоохоронці склали на 38-річного місцевого мешканця адміністративний протокол за ст. 175¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях). Під час складання протоколу при огляді поліцейські виявили у чоловіка пакунки з наркотичною речовиною рослинного походження («канабіс»).

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області