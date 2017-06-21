У Мелітополі наркодилер-невдаха додумався палити у недозволеному місці

У Мелітополі наркодилер-невдаха додумався палити у недозволеному місці

18:30 21.06.2017
У Мелітополі наркодилер-невдаха додумався палити у недозволеному місці

Увагу співробітників кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області на проспекті 50-річчя Перемоги привернув чоловік, який палив у невстановленому місці.

Правоохоронці склали на 38-річного місцевого мешканця адміністративний протокол за ст. 175¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях). Під час складання протоколу при огляді поліцейські виявили у чоловіка пакунки з наркотичною речовиною рослинного походження («канабіс»).

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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