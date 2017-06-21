У Запоріжжі поліцейські затримали квартирного крадія

О 16:40 під час реалізації оперативної інформації працівники сектору кримінальної поліції Комунарського відділення Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області під час вчинення злочину затримали 32-річного мешканця Запоріжжя, який раніше вже був засуджений за скоєння корисливих кримінальних правопорушень.

Підозрюваний зламав замок тамбуру, який знаходиться між 8-им та 9-им поверхами під’їзду будинку по вулиці Автозаводській, проник у приміщення та скоїв крадіжку велосипеда. Потім злодій намагався потрапити у квартиру, але був затриманий працівниками поліції.

Як розповів заступник начальника Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області