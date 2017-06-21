На Закарпатті дебошир погрожував вбивством та вчинив стрілянину

На Закарпатті дебошир погрожував вбивством та вчинив стрілянину

08:00 21.06.2017
На Закарпатті дебошир погрожував вбивством та вчинив стрілянину

У селі Сойми Міжгірського району нетверезий  місцевий житель зі зброєю погрожував убивством односельцю. Постраждалих нема. Поліція затримала підозрюваного. За фактом розпочато кримінальне провадження. 

О 01:13, до міжгірських  правоохоронців звернувся 47-річний приватний підприємець. Чоловік повідомив про хуліганські дії свого знайомого у приміщенні місцевого кафе.

Як з’ясувала слідчо-оперативна група та працівники сектору реагування патрульної поліції, які прибули на місце події, нетверезий 39-річний житель села Сойма, перебуваючи на другому поверсі кав’ярні, у ході словесної перепалки з односельцем, погрожував йому вбивством та вистрелив з пістолета.

Куля влучила в радіатор опалення. Постраждалих нема. Зброю та 13 набоїв вилучено та направлено на експертизу, яка  визначить  їх вид та походження.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.