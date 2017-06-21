На Закарпатті дебошир погрожував вбивством та вчинив стрілянину

У селі Сойми Міжгірського району нетверезий місцевий житель зі зброєю погрожував убивством односельцю. Постраждалих нема. Поліція затримала підозрюваного. За фактом розпочато кримінальне провадження.

О 01:13, до міжгірських правоохоронців звернувся 47-річний приватний підприємець. Чоловік повідомив про хуліганські дії свого знайомого у приміщенні місцевого кафе.

Як з’ясувала слідчо-оперативна група та працівники сектору реагування патрульної поліції, які прибули на місце події, нетверезий 39-річний житель села Сойма, перебуваючи на другому поверсі кав’ярні, у ході словесної перепалки з односельцем, погрожував йому вбивством та вистрелив з пістолета.

Куля влучила в радіатор опалення. Постраждалих нема. Зброю та 13 набоїв вилучено та направлено на експертизу, яка визначить їх вид та походження.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області