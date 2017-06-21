На Черкащині затримано жінку, яка замовила вбивство власного чоловіка

Кілеру за виконану роботу жінка обіцяла винагороду в сумі 800 доларів США. Її затримали під час передачі обумовленої суми коштів. За вчинене зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Отримана оперативна інформація, про те, що 56-річна жителька Сміли підшукує вбивцю для свого чоловіка була негайно взята до опрацювання. Під час перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження. За наявною у правоохоронців інформацію кілер, повинен був позбавити життя її чоловіка, та надати у доказ фото виконаної роботи.

Спільними силами співробітників поліції, СБУ та прокуратури було розроблено спецоперацію по затриманню зловмисниці. Жінку затримали в момент передачі грошових коштів, коли кілер надав докази «проробленої роботи».

Жінку затримано.

На даний час з нею працюють слідчі, вирішується питання, про повідомлення особі про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області