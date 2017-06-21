В Одесі через конфлікт на парковці серйозно постраждала жінка

29-річний чоловік під час раптово виниклої конфліктної ситуації вдарив жінку в груди. Потерпіла впала, в результаті чого отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Подія сталася біля одного з ринків у Київському районі м. Одеси. 66-річна одеситка та її чоловік під'їхали до парковки. Місць на ній не було і подружжю довелося почекати. Незабаром місцеві жителі побачили, що одна з машин залишає стоянку. Жінка вийшла зі свого авто і зупинилася на звільненій ділянці, щоб чоловік зміг припаркуватися. В цей час під'їхав інший автолюбитель, який спробував зайняти «заброньоване» місце. Одеситка пояснила ситуацію і попросила водія від'їхати. Однак останній не відреагував на прохання, підійшов до жінки та, не передбачаючи можливості настання шкоди здоров'ю, завдав удар руками в грудну клітину пенсіонерки.

У результаті необережних дій правопорушника потерпіла впала на тверде покриття і отримала тілесні ушкодження у вигляді внутрішньосуглобового перелому променевої кістки передпліччя, садна області ліктьового суглоба, які відносяться до категорії середньої тяжкості. Чоловік потерпілої викликав поліцію. Жінку госпіталізували.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області