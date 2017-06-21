У Кривому Розі службовий собака відшукав зниклого хлопчика

У Кривому Розі службовий собака відшукав зниклого хлопчика

09:24 21.06.2017
У Кривому Розі службовий собака відшукав зниклого хлопчика

Напередодні, близько 22:00, до поліції надійшло повідомлення від схвильованих батьків про те, що з подвір’я будинку близько трьох годин тому зник їх син.

Весь особовий склад криворізького гарнізону поліції одразу було орієнтовано на пошуки малолітнього хлопчика. Співробітники поліції відпрацювали прилеглу територію, лісопосадки та паркові зони на території Інгулецького району міста, опитали всіх можливих свідків. Також до пошуку були залучені співробітники кінологічної служби зі службовими собаками.

Саме за допомогою собаки поліцейські знайшли дитину. Хлопчик протягом п’яти годин ховався від своїх батьків та від працівників поліції в нічному парку. Виявилося, що напередодні він не знайшов спільної мови з вітчимом.

Дитину повернули батькам цілою та неушкодженою. Працівники превенції Криворізького відділу поліції побесідували з хлопчиком та батьками.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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