У Кривому Розі юнак ледь не зарізав співмешканця власної бабусі

У селищі Вільне Криворізького району 57-річна жінка разом зі своїм 35-річним співмешканцем та 21-річним онуком розпивали спиртні напої. Під час застілля між онуком та співмешканцем жінки сталася сварка. В ході конфлікту молодик кухонним ножем вдарив у живіт товариша по чарці.

Обставини події встановили оперативники та слідчі Криворізького районного відділення поліції, які виїхали на місце злочину. Вони затримали молодика, який після скоєного поїхав до міста.

За даним фактом слідчими Криворізького відділу поліції вирішується питання про внесення відомостей до ЄДРД за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). У разі доведення вини юнака, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Слідчими встановлюються усі обставини справи.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області