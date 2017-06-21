У Дніпрі квартиранта засуджено за звіряче вбивство власниці житла

Вироком Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 25-річного громадянина визнано винним у вбивстві жінки та викраденні її майна (ч.1 ст.115 та ч.2 ст.185 КК України (умисне вбивство; крадіжка).

Так, на початку січня 2017 року між обвинуваченим та жінкою, у якої він винаймав квартиру, на ґрунті неприязних відносин виникла сварка, в результаті якої чоловік наніс господарці близько 27 ударів кухонним ножем у різні частини тіла.

Далі зловмисник викрав її грошові кошти та мобільні телефони на загальну суму майже 3 000 гривень та зник з місця злочину.

Обвинувачення підтримувалось Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2.

Суд погодився з позицією прокуратури та призначив чоловікові покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області