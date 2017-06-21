На Запоріжжі суд заарештував злодія, який з вікна стріляв у людей

Запорізькою місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом хуліганства.

Так, 24-річний раніше не засуджений мешканець Запоріжжя громадянин К., військовослужбовець, перебуваючи в кімнаті гуртожитку на території Олександрівського району міста, куди прийшов відвідати свого пасинка, в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння маючи при собі пневматичну рушницю підійшов до відкритого вікна, з хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, здійснив з пневматичної рушниці 4 постріли у бік людей, які знаходились біля центрального входу до гуртожитку внаслідок чого завдав тілесні ушкодження студенткам.

Завдяки злагодженій співпраці Запорізької місцевої прокуратури №1 та Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, небайдужим громадянам, які відгукнулись на допомогу, відразу викликали співробітників поліції, зловмисника було затримано, згідно ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами досудового розслідування Запорізькою місцевою прокуратурою №1 громадянину К. повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст. 296 КК України. Також, зазначеному громадянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція за вчинений злочин передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області