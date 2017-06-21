В Одесі онука разом із поплічником засудили за вбивство бабусі

Одеська місцева прокуратура № 4 (Суворовський район) підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатом розгляду якого двох громадян засуджено до 12 років позбавлення волі.

Чоловіків визнано винним у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів та за попередньою змовою, розбійного нападу та умисного знищення майна (п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194 КК України).

Під час розслідування установлено, що у жовтні 2016 року один із засуджених, перебуваючи у таксі, схопив телефон водія та втік. У подальшому він запропонував знайомому пограбувати його рідну бабусю, яка проживала у квартирі по проспекту Добровольського в Одесі.

Однак, під час пограбування потерпіла почала кричати та кликати на допомогу, а онук наніс їй множинні удари по голові дерев’яною палицею. У подальшому інший грабіжник наніс їй п’ять ударів ножем в область шиї та грудної клітини.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла. Засуджені викрали 7700 гривень, а для приховання слідів злочину розкидали речі по кімнаті та підпалили їх.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Суворовського райвідділу поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області