В Одесі суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини

За клопотанням Одеської місцевої прокуратури № 2 (Малиновський район) підозрюваного у жорстокому вбивстві дівчини взято під варту без визначення застави.

Так, місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за п. 10 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 152 КК України.

Як уже повідомлялось, 15.06.2017 неподалік від вул. Агрономічної в Одесі затриманий громадянин наніс 17-річній дівчині численні удари по голові та тілу, після чого зґвалтував її.

Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці.Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 18-річного хлопця та повідомили йому про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського райвідділу поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області