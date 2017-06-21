В Одесі суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини

В Одесі суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини

21:00 21.06.2017
В Одесі суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини

За клопотанням Одеської місцевої прокуратури № 2 (Малиновський район) підозрюваного у жорстокому вбивстві дівчини взято під варту без визначення застави.

Так, місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за п. 10 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 152 КК України.

Як уже повідомлялось, 15.06.2017 неподалік від вул. Агрономічної в Одесі затриманий громадянин наніс 17-річній дівчині численні удари по голові та тілу, після чого зґвалтував її.

Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці.Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 18-річного хлопця та повідомили йому про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського райвідділу поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.