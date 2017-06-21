На Прикарпатті суд обрав захід водію, який на смерть збив маленьку дитину

На Прикарпатті суд обрав захід водію, який на смерть збив маленьку дитину

20:02 21.06.2017
На Прикарпатті суд обрав захід водію, який на смерть збив маленьку дитину

За клопотанням прокуратури Івано-Франківської області взято під варту 22-річного жителя області, який 18.06.2017 у с. Микуличин Надвірнянського району збив дитину.

Нагадаємо, що вказаний водій, перебуваючи під впливом наркотичних речовин та керуючи автомобілем «Audi A4», на автодорозі сполученням «Мукачево–Львів», на заокругленій ділянці дороги перетнув зустрічну смугу руху та виїхав на ліве узбіччя, де вчинив наїзд на пішохода – 9-річного хлопчика.

Відтак, побачивши, що хлопчик без ознак життя, він відвіз тіло до річки Прут в смт. Делятин, а сам втік. Через  кілька годин після ДТП правохоронці затримали втікача та знайшли тіло дитини.

Як з'ясувалось, зловмисник також є військовослужбовцем.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України та Івано-Франківським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області

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