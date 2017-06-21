Винуватця смертельної ДТП засуджено у Львівській області

Прокуратурою області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення у кримінальному провадженні про обвинувачення громадянина України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, що останній в лютому 2016 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем марки «Рено Логан» та рухаючись по дорозі біля населеного пункту села Сокільники Пустомитівського району, перевищив дозволену швидкість, що призвело до виїзду на зустрічну смугу руху та зіткнення із автомобілем марки «Пежо Боксер».

Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля марки «Рено Логан» від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події. Інші троє пасажирів даного транспортного засобу отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Крім цього, тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості отримав і водій автомобіля марки «Пежо Боксер».

У судових дебатах прокурор орієнтував суд на призначенні злочинцю покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Однак, вироком Пустомитівського районного суду Львівської області від 12.12.2016 злочинця на підставі ст.75 КК України звільнено від відбування основного покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та встановлено іспитовий строк 3 роки.

Вказаний вирок суду першої інстанції через неправильне застосування ст.75 КК України, оскаржено прокуратурою області в апеляційному порядку.

Відтак, ухвалою апеляційного суду Львівської області підтримано позицію прокуратури, а винуватця дорожньо-транспортної пригоди засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області