У СБУ пояснили, за що саме у Житомирі депутат пропонував хабар поліцейському

Депутата Олевської районної ради, який намагався підкупити поліцейського, затримана на Житомирщині Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та Нацполіцією.

Плануючи розгорнути незаконний видобуток бурштину на території району, депутат вирішив заручитися підтримкою начальника управління захисту економіки Нацполіції Житомирщини. Він запропонував полковнику поліції 1600 доларів США за чотири дні безперешкодної роботи своїх старателів та запоруку їх подальшої "плідної і взаємовигідної співпраці".

Оперативники спецслужби затримали хабародавця у службовому кабінеті поліцейського під час передачі частини неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ