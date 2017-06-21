На Львівщині п’яний чоловік упав у глибокий колодязь

О 14:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Голубиця Бродівського району в колодязь без води, глибиною 20-25 м, впав чоловік, 1964 року народження. Ймовірно чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На місце події відправили рятувальників 10 ДПРЧ м. Броди. Вони за допомогою рятувальної мотузки витягнули потерпілого на поверхню та передали працівникам медичної служби.

Чоловіка з травмами середньої важкості доставлено в Бродівську центральну районну лікарню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області