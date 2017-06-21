На Харківщині пожежа у приватному будинку забрала людське життя

На Харківщині пожежа у приватному будинку забрала людське життя

16:22 21.06.2017
На Харківщині пожежа у приватному будинку забрала людське життя

21 червня о 02:42 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного житлового домоволодіння на вул. Пушкіна, 7 у м. Люботин Харківської області.

До місця пожежі негайно прибув пожежно-рятувальний підрозділ 48-ї частини ДСНС з м. Люботин та 1 відділення 7-ї пожежно-рятувальної частини з м. Харкова. На той момент стало відомо, що пожежа трапилась у літній кухні, де горіли домашні речі та меблі. Площа пожежі склала 20 кв.м. Рятувальники негайно приступили до гасіння вогню. Під час пожежогасіння в задимленій кімнаті на ліжку вони знайшли тіло мешканця оселі, 1958 року народження, нажаль без ознак життя.

О 03:00 відбулась локалізація пожежі, а о 04:30 – повна її ліквідація. На місці пригоди працювало 11 рятувальників та 2 одиниці техніки. Завдяки їхньому оперативному втручанню вдалось врятувати сусідню будівлю гаражу.

За попередніми даними трагедія трапилась через необережність при палінні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.