На Харківщині пожежа у приватному будинку забрала людське життя

21 червня о 02:42 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного житлового домоволодіння на вул. Пушкіна, 7 у м. Люботин Харківської області.

До місця пожежі негайно прибув пожежно-рятувальний підрозділ 48-ї частини ДСНС з м. Люботин та 1 відділення 7-ї пожежно-рятувальної частини з м. Харкова. На той момент стало відомо, що пожежа трапилась у літній кухні, де горіли домашні речі та меблі. Площа пожежі склала 20 кв.м. Рятувальники негайно приступили до гасіння вогню. Під час пожежогасіння в задимленій кімнаті на ліжку вони знайшли тіло мешканця оселі, 1958 року народження, нажаль без ознак життя.

О 03:00 відбулась локалізація пожежі, а о 04:30 – повна її ліквідація. На місці пригоди працювало 11 рятувальників та 2 одиниці техніки. Завдяки їхньому оперативному втручанню вдалось врятувати сусідню будівлю гаражу.

За попередніми даними трагедія трапилась через необережність при палінні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області