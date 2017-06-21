На Житомирщині скасовано виправдувальний вирок кривднику власної бабусі

За результатом розгляду скарги Коростенської місцевої прокуратури апеляційним судом Житомирської області винесено ухвалу, якою скасовано виправдувальний вирок суду першої інстанції стосовно особи, яка скоїла розбій, поєднаний із проникненням у житло та побила і пограбувала свою бабусю.

Йдеться про те, що неодноразово судимий 40-річний житель м. Коростень, за попередньою змовою із іншою особою, з метою заволодіння чужим майном, пізно увечері проникли до помешкання 90-річної жінки, його бабусі, та, застосувавши фізичне насильство (зв’язали руки, заклеїли скотчем рота, душили), побили її, викравши 600 грн.

Дії зловмисника, а саме – розбій, напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров’я особи кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій з проникненням у житло) КК України.

Відповідно до тяжкості скоєного злочину, публічний обвинувач просив призначити покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить обвинуваченому на праві власності.

Однак Коростенським міськрайонним судом винесено виправдувальний вирок, який наразі скасовано апеляційною інстанцією та направлено кримінальне провадження на новий судовий розгляд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області