На Луганщині чоловіка підозрюють у замаху на вбивство двох осіб

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство двох осіб, тобто злочину, передбаченому ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

Встановлено, що мешканець с. Старий Айдар Станично-Луганського району під час конфлікту із сусідами, на ґрунті раніше виниклих неприязних стосунків здійснив 5 пострілів із вогнепальної зброї, заподіявши тяжкі поранення сімейній парі.

Потерпілі негайно доставлені до лікарні у м. Щастя, де від отриманих вогнепальних поранень наступила смерть жінки.

На даний час зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області