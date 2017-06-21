На Луганщині чоловіка підозрюють у замаху на вбивство двох осіб

На Луганщині чоловіка підозрюють у замаху на вбивство двох осіб

11:40 21.06.2017
На Луганщині чоловіка підозрюють у замаху на вбивство двох осіб

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство двох осіб, тобто злочину, передбаченому ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. 

Встановлено, що мешканець с. Старий Айдар Станично-Луганського району під час конфлікту із сусідами, на ґрунті раніше виниклих неприязних стосунків здійснив 5 пострілів із вогнепальної зброї, заподіявши тяжкі поранення сімейній парі.

Потерпілі негайно доставлені до лікарні у м. Щастя, де від отриманих вогнепальних поранень наступила смерть жінки.

На даний час зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.