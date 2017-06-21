На Львівщині автомобіль збив маленьку дитину на велосипеді
На Львівщині автомобіль збив маленьку дитину на велосипеді
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 12:25 на вулиці Івана Франка у селі Боянець, Жовківського району.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фіат Дукато», 46-річний мешканець Жовківського району, скоїв зіткнення з велосипедистом, 7-річним місцевим хлопчиком.
Внаслідок автопригоди дитину госпіталізовано з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні садна та забої по всьому тілу».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області