На Львівщині автомобіль збив маленьку дитину на велосипеді

На Львівщині автомобіль збив маленьку дитину на велосипеді

17:00 21.06.2017
На Львівщині автомобіль збив маленьку дитину на велосипеді

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 12:25 на вулиці Івана Франка у селі Боянець, Жовківського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фіат Дукато», 46-річний мешканець Жовківського району, скоїв зіткнення з велосипедистом, 7-річним місцевим хлопчиком.

Внаслідок автопригоди дитину госпіталізовано з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні садна та забої по всьому тілу».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.