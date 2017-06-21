У Києві біля магазину пролунав вибух, поліція веде розслідуваня

У результаті пошкоджене скло, вхідні двері та ролет приміщення та сусідніх кіосків. Постраждалих внаслідок події немає.

На місце інциденту, який трапився близько 1-ї години ночі, негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, працівники вибухотехнічної та кінологічної служб.

Правоохоронці ретельно обстежили територію, вилучили речові докази, які направлені на експертизу для встановлення, який саме предмет вибухнув, опитали свідків та очевидців події.

Поліцейські проводять заходи, спрямовані на пошук підозрюваних та з’ясування мотивів вчинення правопорушення.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві